Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, автомобиль с членами делегации уехал с территории ведомства.

Мединский сделал заявление о предстоящих переговорах с Украиной

Ранее Мединский озвучил, с какой позицией прибыла в Стамбул для двусторонних переговоров с Украиной делегация РФ, которую он возглавляет. По его словам, российская сторона готова к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Турцию, где возможны переговоры по украинскому урегулированию.