Мединский сделал заявление о предстоящих переговорах с Украиной

Помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сделал ряд заявлений для прессы, пишет РИА Новости.

Чиновник заметил, что делегация РФ завтра будет ждать украинскую делегацию с 10 утра. Он добавил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и другие официальные лица должны прибыть на встречу.

Мединский завершил переговоры с главой МИД Турции

Российская сторона провела плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, объяснила позицию Москвы, пояснил Мединский.

По его словам, делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.