Полянский оценил выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Выдвижение на пост главы Генассамблеи ООН Анналены Бербок стало плевком в адрес всемирной организации. У Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет действовать в интересах продвижения мира, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

По его словам, решение властей в Берлине «навязать нам всем на пост председателя юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН госпожу Бербок, которая неоднократно доказывала свою профнепригодность, является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней».

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Россия имеет все основания сомневаться в том, что Бербок на посту председателя Генеральной ассамблеи сможет действовать в интересах продвижения мира и равного диалога, резюмировал Полянский.

Несколькими днями ранее Дмитрий Полянский заявлял, что глава МИД Германии Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией». Он также отметил, что Бербок запомнилась «весьма странными» высказываниями, из-за чего у Москвы имеются серьезные сомнения насчет нее.

До этого экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что идея выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН является абсолютным бесстыдством.