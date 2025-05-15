Мединский завершил переговоры с главой МИД Турции

В Стамбуле подошли к концу переговоры между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и помощником президента России Владимиром Мединским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

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«Встреча завершилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она продлилась около часа. Машины российской делегации отъехали от офиса турецкого президента около 22:00 мск.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Стамбульские переговоры должны начаться 16 мая.