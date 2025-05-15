Посол Чехии в России прибудет в Москву

Новый посол Чехии в РФ Даниэл Коштовал прибудет в Москву на выходных. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Ян Липавский, уточнив, что страна продолжает поддерживать дипломатический контакт с Россией, передает агентство ČTK.

«Хорошо, что посольство возглавит посол после того, как почти два года им руководили дипломаты низшего звена в качестве поверенных в делах», — указал глава чешского МИД.

Он также подчеркнул, что курс Праги в отношении России останется неизменным.

Даниэл Коштовал был выбран новым послом Чехии в октябре 2024 года, он получил одобрение от принимающей страны. До этого он занимал пост заместителя министра обороны.