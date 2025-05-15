Рубио назвал условия для встречи Трампа и Путина

США, как прокомментировал госсекретарь Марко Рубио, примут решение о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров по Украине в Стамбуле.

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При этом США не возлагают на переговоры по украинской проблеме, которые должны состояться в Турции, особо больших надежд и не ждут прорывных решений.

Но Рубио подчеркнул: именно на итоги этих консультаций Вашингтон будет опираться в вопросе возможной встречи лидеров США и России.

Единственный путь, при котором существует возможность совершить прорыв, это встреча главы американского государства «лицом к лицу с президентом Путиным», сказал Рубио представителям СМИ во время своего визита в Турцию.