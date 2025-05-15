Глава МИД Турции планирует встретиться с Мединским в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует встретиться в Стамбуле с помощником президента России Владимиром Мединским и российской делегацией.

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Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Встреча состоится в президентском офисе Долмабахче.

«Вечером 15 мая министр иностранных дел Хакан Фидан проведёт... встречу с российской делегацией во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мединский заявил, что у делегации России в Стамбуле есть все необходимые компетенции для ведения переговоров с Украиной.

Мединский также подчеркнул, что делегация России настроена на конструктивный лад.