Киевские чиновники и их западные покровители опасаются начать переговоры с делегацией России, ведут себя как истерички, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Москву направить в Стамбул делегацию, соответствующую «серьезности текущей ситуации».

«Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся», — констатировала Захарова.

Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул

Представитель ведомства уточнила, что в состав российской делегации вошли не «клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов», а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: представители МИД, Минобороны, ГУ ГШ.

Захарова предположила, что Владимир Зеленский и чиновники НАТО, судя по серьезности их истерики, ожидали, что Россия пошлет в Стамбул психиатров.

Дипломат резюмировала, что коллективному Брюсселю следует взять себя в руки и усадить украинскую сторону за стол переговоров.