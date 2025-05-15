Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах в Стамбуле

Все ждут, когда именно президент Украины Владимир Зеленский позволит украинской делегации вступить в диалог с российской стороной. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала дипломат.

До этого сообщалось, что Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленский ломает комедию на переговорах в Стамбуле.