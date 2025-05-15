Командующего сухопутными войсками назначили замсекретаря Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов.
Отмечается, что от занимаемой ранее должности он был освобожден.
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«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Напомним, что Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками с 2014 года.