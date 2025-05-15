Командующего сухопутными войсками назначили замсекретаря Совбеза РФ

Аксинья Кравченко

Президент России Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Командующего сухопутными войсками назначили замсекретаря Совбеза РФ
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Отмечается, что от занимаемой ранее должности он был освобожден.

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«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, что Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками с 2014 года.

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