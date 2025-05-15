Мединский оставил без ответа выкрики в спину

Помощник президента РФ Владимир Мединский, глава российской делегации в Стамбуле, оставил без ответа дерзкие выкрики в спину. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

Инцидент произошел после того, как чиновник сделал ряд заявлений для прессы по переговорам в Стамбуле. В частности, Мединский сообщил, что делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями.

«[Владимир]Зеленский назвал вашу делегацию фальшивой», — крикнул провокатор, французский журналист Поль Гаснер .

Ранее украинский лидер пожаловался на то, что Россия якобы проявляет неуважение к Украине. Он уточнил, что Москва не посчитала необходимым назначить точное время встречи, а также отправила «декоративную» делегацию.