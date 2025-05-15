Зеленскому расшифровали послание Путина

Россия включила в состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле чиновников, которые уже участвовали в аналогичной встрече в Турции в 2022 году, когда киевский режим сорвал переговорный процесс по настоянию Запада. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Владимира Зеленского, назвавшего «бутафорией» нынешний список переговорщиков от России.

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— Состав переговорной группы наглядно демонстрирует, что верховный главнокомандующий относится к ним как к новому раунду тех, что проходили там же, в Стамбуле, в 2022 году. Понятно, что начальные условия теперь будут иными, исходя из тех реалий, что сложились на земле, — отметил он.

Зеленский назвал посредников в переговорах с Россией

Журавлев указал, что сегодняшние переговоры могут только дать старт дипломатическим процессам, встреч между сторонами будет еще много. По его словам, РФ сделала очередной шаг навстречу, а как на это отреагирует Киев, пока неясно.

— Переговоры могут длиться сколько угодно долго, желательно до тех пор, пока наша армия не будет во Львове. Это не за горами, — заключил депутат в беседе с Life.ru.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление президента Украины. По ее словам, Зеленский не может об этом говорить, поскольку сам является «клоуном и неудачником».

Возглавляет делегацию России, которая отправилась на встречу в Турцию, помощник президента РФ Владимир Мединский. Также Киев раскрыл состав своей делегации, которая отправилась на переговоры. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Сам президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.