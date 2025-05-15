Мединский высказался о делегации России в Стамбуле

Помощник президента Владимир Мединский, глава делегации РФ, сделал ряд заявлений для прессы в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, к журналистам вышли Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

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Мединский отметил, что российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

«Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями», — уточнил помощник президента.

По его словам, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта. Он добавил, что задача российской стороны в Стамбуле — установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта.