Глава Крыма предложил запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал Аксенов, он планирует инициировать соответствующие изменения в федеральном законодательстве. К таким изменениям относится осложнение получения мигрантами гражданства России, а также запрет на ввоз в страну семей таких мигрантов.

«Приехали – поработали – спасибо – до свидания. Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один – выдворение за пределы России», — заявил он.

Помимо этого Аксенов добавил, что такое ужесточение миграционной политики является не дискриминацией по национальному признаку, а «вопросом национальной безопасности».

Ранее Аксенов заявил, что Крым успешно развивается и при санкциях, но их отмена приветствуется.