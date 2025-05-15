Захарова объяснила отсутствие представителей Запада в Стамбуле

Делегация России готова к переговорам по Украине в Стамбуле, в то время как представители Запада не прибыли из-за испуга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что представители России готовы к работе, в то время как Западу необходимо «сажать Киев за стол переговоров».

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российские представители сохраняют «рабочий настрой» перед переговорами с украинской стороной.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, призвав представителей двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле.