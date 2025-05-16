Капризы президента Украины Владимира Зеленского относительно Крыма и новых регионов России никак не изменят их статус. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

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«Зеленский не признает наши территории — это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря», — подчеркнул Белик.

По его словам, делегации в Стамбуле будут обсуждать не личное мнение Зеленского, а завершение конфликта.

Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.