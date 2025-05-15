"Прилетел для провокаций": Политолог объяснил отказ Зеленского от переговоров

Согласно данным, полученным агентством AFP от источника в украинском правительстве, поездка Владимира Зеленского, президента Украины, в Стамбул не планируется, несмотря на предстоящие там переговоры между представителями Москвы и Киева.

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Агентство подчеркивает, что, невзирая на отсутствие главы государства, украинская делегация всё же намерена принять участие во встрече с российской стороной в Стамбуле.