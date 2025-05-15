"Прилетел для провокаций": Политолог объяснил отказ Зеленского от переговоров

"Прилетел для провокаций": Политолог Денисов объяснил отказ Зеленского от переговоров
Согласно данным, полученным агентством AFP от источника в украинском правительстве, поездка Владимира Зеленского, президента Украины, в Стамбул не планируется, несмотря на предстоящие там переговоры между представителями Москвы и Киева.
Агентство подчеркивает, что, невзирая на отсутствие главы государства, украинская делегация всё же намерена принять участие во встрече с российской стороной в Стамбуле.
"Пока что об этом только говорят в СМИ, но на самом деле ничего удивительного, — рассказал "МК" известный политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, — на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что не подразумевается формат переговоров на уровне глав государств. Было бы странно, если бы он участвовал в переговорном процессе на уровне делегации. Всё закономерно. Но весь его визит в Анкару связан с очередным элементом пиара. Мы видели, как он себя вёл, и сколько заявлений сделал. Это не позиция для переговоров, а скорее провокация".