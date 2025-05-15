В МИД РФ ответили на вопрос об отмене переговоров в Стамбуле

Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле в настоящее время нет, рассказал в четверг, 15 мая, пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили дипломата прояснить ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом.

«Переговоры не отменены», — отметил Адрианов.

Ранее в МИД Турции сообщили, что не следует говорить о задержке или срыве российско-украинских переговоров в Стамбуле, так как конкретное время их начала не было определено.