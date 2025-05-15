Депутат сказал, зачем Зеленскому его «дешевый понт»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Турцию, назвав поведение украинского президента попыткой продемонстрировать мнимую уверенность.

По его мнению, Зеленский копирует агрессивный стиль поведения, напоминающий манеру Дональда Трампа, но делает это неудачно.

В целом депутат выразил сомнение в эффективности предстоящих переговоров, учитывая демонстративное поведение Зеленского и общий политический контекст.

«Зеленский, видимо, решил повторять за президентом Трампом и плохо скопировал его агрессивную манеру держаться. Прилетел и сразу же оскорбил российскую делегацию. Только вот Зеленский не учел, что Трамп все-таки президент великой державы, а он нелегитимный руководитель, чья армия проигрывает на поле боя и не понимает, за что воюет», — рассказал депутат «Газете».

Колесник также обратил внимание на то, что украинский лидер прибыл на официальные переговоры в неформальной одежде, что он расценил как неуважение к дипломатическому формату.

«Зеленский точно не тот человек, который имеет право оценивать уровень российской делегации. По факту все его действия — это обычный дешевый понт. Еще могу предположить, что он таким образом пытается скрыть свое волнение, так как боится прямых вопросов и переговоров в открытую. Я не уверен, что с таким настроем от предстоящих переговоров будет какой-то результат», — заключил депутат.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть представителей США находятся в Стамбуле, где намечены переговоры России и Украины.

Ранее также сообщалось, что президента РФ Владимира Путина не будет на переговорах с Украиной в Стамбуле.