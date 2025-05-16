NYT: прошедшие в Стамбуле переговоры стали тактической победой России

Издание The New York Times назвало прошедшие в Стамбуле переговоры тактической победой России.

«Сама по себе встреча стала тактической победой для Путина, сумевшего начать переговорный процесс, не согласившись заранее на прекращение огня, которое Украина и почти все её сторонники на Западе пытались сделать предварительным условием переговоров», — говорится в материале.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом прямых переговоров с Украиной и готова продолжать переговорный процесс.