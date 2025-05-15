Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский общается с прессой перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году контакты с Киевом. Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным, если Россия подтвердит прекращение огня. В ответ глава США Дональд Трамп призвал Зеленского согласиться на переговоры.

После начала СВО в феврале 2022 года стороны конфликта предпринимали попытки его дипломатического урегулирования. Однако уже во второй половине весны 2022 года переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.