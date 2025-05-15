Глава Крыма предложил запрет для семей проживающих в России мигрантов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ряд запретов для проживающих в России трудовых мигрантов. О своих инициативах он рассказал в Telegram.

По словам руководителя республики, миграционная политика в РФ должна быть ужесточена, а трудовая миграция — максимально контролироваться государством. В связи с этим он поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение в Госдуму.

«Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал глава региона.

Кроме того, он считает необходимым жестко пресекать попытки формирования этнических анклавов. Политик подчеркнул, что все нарушившие закон мигранты должны быть выдворены из РФ.

Спикер выразил уверенность, что ужесточение миграционной политики — это вопрос национальной безопасности, а не дискриминация по национальному или религиозному признаку.

Ранее аналогичную инициативу озвучил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что мигрантам, которые приезжают на сезонную работу, нужно запретить привозить семьи.