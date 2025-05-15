Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский в ближайшее время сделает заявление для прессы, пишет ТАСС.

По данным агентства, помощник президента расскажет о ситуации с переговорами в в 17:30 мск. Заявление будет сделано в генконсульстве РФ в Стамбуле.

СМИ затруднились назвать время начала переговоров в Стамбуле

Напомним, что Россию представляют на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В составе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров, глава президентского офиса Андрей Ермак, советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.