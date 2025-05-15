В России высказались о контроле за соблюдением прекращения огня на Украине

Lenta.ru

За соблюдением прекращения огня на Украине должна следить особая структура, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В России высказались о контроле за соблюдением прекращения огня на Украине
© РИА Новости

Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это может быть технический контроль, потому что есть спутники, все можно это фиксировать. Просто должна быть структура создана, которая будет это все видеть и на основании этого она должна принимать решения, это мое такое мнение. И, очевидно, каким-то образом быстро реагировать на происходящие действия», — сказал Чепа.

Ранее украинские чиновники в беседе с The Wall Street Journal заявили, что Украина готова обсуждать на переговорах в Стамбуле только одну тему. По их словам, речь идет о 30-дневном прекращении огня на линии фронта.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.

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