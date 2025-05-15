Путин продлил план обороны России на два года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны РФ до конца 2027 года. Документ опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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План обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы был введен в действие с 1 января 2021 года.

Предыдущий такой документ, срок действия которого ограничен 2020 годом, был принят в ноябре 2015 года.

Первый в истории план обороны России был утвержден президентом в январе 2013 года. В нем обозначены потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона.