Лавров назвал позорищем отказ послов всех стран ЕС от беседы с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «позорищем» отказ послов стран Европейского союза от приглашения встретиться с ним для обсуждения ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, послам было предложено провести дискуссию в свободном формате. В ходе нее они могли задать любые вопросы главе МИД России, однако представители стран ЕС коллективно отказались от участия в мероприятии.

«Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. (…) Это позорище для любого дипломата», - подчеркнул Лавров во время заседания Дипломатического клуба.

Он отметил, что из-за таких действий министерство пока не общается с послами стран - членов Евросоюза. «Они с нами тоже пока не общаются, только иногда, когда их припрет какая-то конкретная тема», - добавил он.

Послы были приглашены на встречу с главой МИД России в 2024 году. В постпредстве ЕС тогда подтвердили это приглашение, отметив, что оно было сделано «без каких-либо предложений по повестке дня», и объяснили коллективный отказ европейских дипломатов от посещения мероприятия «низким уровнем доверия».