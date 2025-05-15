В РФ назвали встречу в Стамбуле возобновлением старых переговоров, а не началом новых

Предстоящая встреча в Стамбуле между Россией и Украиной – это не начало новых переговоров, а возобновление работы в «стамбульском формате».

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке, передает ТАСС.

«С точки зрения России есть ключевые посылы <…> То есть документ, который назывался проектом стамбульского договора, он является актуальным с определенным внесением изменений, которые произошли за три года», – заявил посол.

По словам Мирошника, российская сторона полностью выполнила свои обязательства в отношении этих переговоров.

До этого в ходе брифинга дипломат напомнил о том, что украинский президент Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня, заменив соответствующий пункт из договора на «обтекаемые формулировки».

15 мая российская делегация отправилась в Турцию для проведения встречи с украинской стороной. Представлять Россию на переговорах будет помощник президента Владимир Мединский в сопровождении заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что российская делегация с утра в Стамбуле ожидает прибытия представителей от украинской стороны, которых пока нет.