Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, подписывать соглашение или встречаться лидеры стран смогут только после подготовки единого документа, передает ТАСС.

«Когда стороны готовы обсуждать пункты соглашения, рабочие группы готовят проекты документов. Они кладутся на стол в виде проектов. Дальше начинается непосредственно работа сторон, каждая из них отстаивает свою позицию, при этом ищется компромиссный вариант, чтобы появилась формулировка, устраивающая обе стороны», – пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что только после завершения такой работы появляется окончательный текст, который парафируется и становится основанием для встречи лидеров.

Зеленский передал Путину из Турции два слова

Мирошник также заявил, что переговоры в Стамбуле, предложенные Путиным, не предполагают участия лидеров государств. Как отметил дипломат, Владимира Зеленского никто не приглашал на эти переговоры. По его словам, публичные заявления Зеленского, адресованные Путину, он назвал «клоунским выступлением».

Посол МИД отдельно отметил важность закрытого формата переговоров, чтобы исключить внешнее давление и дать сторонам возможность искать компромиссы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.