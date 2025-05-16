В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

Россия могла бы сотрудничать с НАТО в вопросе подготовки проекта закрытия организации, предложил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщения о возможном восстановлении работы Совета Россия — НАТО.

«В вопросе контактов с НАТО нам интереснее всего решение проблем, которые привели к началу текущего конфликта. Это и движение альянса на Восток, и его враждебность в отношении нашей страны. Необходимо также окончательно решить вопрос по членству Украины в организации, исключить возможность ее вступления», — сказал Чепа.

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Говоря о возможности восстановления Совета Россия — НАТО, политик заметил, что Москва открыта к взаимодействию и сотрудичеству с любыми организациями, если цель этого — сохранение мира и безопасности в мире.

«Но самым хорошим вариантом сотрудничества России и НАТО была бы совместная подготовка проекта по закрытию этой организации. Это позволило бы сэкономить деньги, которые можно направить голодающим, на решение проблем экологии. И это точно обеспечило бы большую безопасность», — уверен депутат.

Ранее сообщалось, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине возобновлением работы Совета Россия — НАТО. Предполагается, что могут быть возобновлены переговоры по безопасности.