Владимир Зеленский и его супруга Елена в вышиванках, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это ряженые на похоронах Украины, которые убили народ страны.

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В своем телеграм-канале дипломат разместила постановочную фотографию супругов Зеленских в вышиванках.

"Тень вышиванки. Семейка, разграбившая и убившая украинский народ, - прокомментировала снимок Захарова. - Ряженые на похоронах своего государства".

15 мая на Украине отмечается День вышиванки.