Песков: командующие группировками в зоне СВО участвовали в совещании у Путина

Командующие группировками российских войск в зоне СВО участвовали в совещании у президента РФ Владимира Путина, чтобы доложить о состоянии дел на передовой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они [командующие группировками в зоне СВО] участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле. На совещании, помимо членов российской переговорной группы, определенных соответствующим распоряжением главы государства, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Провести встречу 15 мая Киеву предложил Путин. Как пояснил помощник главы государства Юрий Ушаков, это станет возобновлением прерванных весной 2022 года переговоров, которые велись между Москвой и Киевом, но были сорваны с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.