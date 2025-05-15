Путин предложил обсудить ситуацию с жильем для военных
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой "Банка ПСБ" Петром Фрадковым.
Фрадков доложил о работе с военнослужащими - полмиллиона из них клиенты банка, есть отдельные фокусные программы.
Например, по его словам, "Банк ПСБ" сейчас абсолютный лидер по военной ипотеке.
"Более 110 млрд рублей сейчас составляет портфель только у нас военной ипотеки", - заметил он. "И таким образом, 90 тысяч семей за последний период улучшили свои жилищные условия, и мы эти программы тоже в таком льготном режиме продолжаем и хотим развивать", - заверил докладчик. "По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить", - решил Путин.