Путин предложил обсудить ситуацию с жильем для военных

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой "Банка ПСБ" Петром Фрадковым.

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Фрадков доложил о работе с военнослужащими - полмиллиона из них клиенты банка, есть отдельные фокусные программы.

Например, по его словам, "Банк ПСБ" сейчас абсолютный лидер по военной ипотеке.