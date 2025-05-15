Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с требованиями, чем занимается украинский лидер Владимир Зеленский.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы (президент РФ Владимир – прим. ред.) Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — подчеркнул он.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.