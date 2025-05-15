Песков сообщил о задержке прибытия украинской делегации

Российская сторона прибыла на переговоры в Стамбул и ожидает появления украинских представителей, которые пока не прибыли на место встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже находится в Стамбуле и с утра ожидает украинских визави, передает ТАСС.

Песков отметил: «Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет своих украинских визави, которых пока нет».

Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня.

Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.