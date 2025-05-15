Лавров отверг возможность присутствия иностранных военных сил на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность присутствия иностранных военных сил на Украине.
Соответствующее заявление он сделал на заседании Дипломатического клуба, тема которого — «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
«Вопрос о том, какими военными возможностями будет обладать Украина, далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что страны Запада за последние дни сделали всё, чтобы отодвинуть назад слово «перемирие».