Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность присутствия иностранных военных сил на Украине.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Дипломатического клуба, тема которого — «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«Вопрос о том, какими военными возможностями будет обладать Украина, далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада за последние дни сделали всё, чтобы отодвинуть назад слово «перемирие».