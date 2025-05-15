Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что делегация прибыла в Стамбул по поручению российского лидера Владимира Путина.

Участники настроены на серьезную профессиональную работу, такое заявление сделал Мединский в своем Telegram-канале.

«Смысл предложенных В.Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта»‎, — написал он.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Рябков рассказал об инструкциях от Путина

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбуле.