Лавров в трех словах описал заявления Макрона по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России фразой «умом понять невозможно».

Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит президент и не просто какой-то вчера образовавшейся страны, а страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот, беда. Умом этого понять невозможно», — сказал Лавров.

Ранее Лавров назвал интригой события вокруг предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле

11 мая президент Франции заявил, что Европа должна быть готова сдерживать Россию, если она зайдет слишком далеко. «Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал он.