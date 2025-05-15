Лавров заявил, что Запад не хочет мира на Украине

Западные столицы нарываются в противостоянии с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его словам, существует много свидетельств того, что руководители стран Запада не хотят мира на Украине, обсуждают между собой, что нельзя прекращать мобилизацию Европы против России.

Лавров добавил, что западные страны хотят добиться стратегического поражения Российской Федерации на поле боя, потому что им не нравится ее самостоятельность на международной арене.

Также официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия, Франция и Великобритания не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по Украине.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.