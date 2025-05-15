В МИД РФ не подтвердили встречу Лаврова и Рубио

На данный момент оснований говорить о возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио нет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Пишут много разного, в том числе недостоверного. На данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею», — сказал Рябков журналистам.

По данным Reuters, Марко Рубио вошел в состав американской делегации для переговоров в Стамбуле 15 мая. Вместе с ним участие в разговоре от США примет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

В свою очередь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп принимать личное участие в переговорах не будут. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, у Путина на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

Также известно, что Трамп отменил поездку, когда узнал, что в составе российской делегации не будет Путина. По данным телеканала Fox News, глава Белого дома считал свой визит в Стамбул осмысленным только в том случае, если в обсуждениях мира на Украине будет участвовать лично президент РФ.