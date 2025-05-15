В МИД РФ заявили, что администрация США при Трампе вернулась к «нормальности»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация США при президенте Дональде Трампе вернулась к «нормальности». Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров уточнил, что дипломаты и политики должны разговаривать.

По его словам, действующая администрация, как и все другие, желает сделать США великой страной.

«Нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать», — подчеркнул Лавров.

До этого Лавров в рамках заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» говорил, что Западу не нравится самостоятельность России, поэтому он стремится нанести Москве стратегическое поражение.

В рамках того же мероприятия министр отметил сложность переговоров по Украине в Стамбуле. По его словам, никто не сомневается, что российско-украинские переговоры, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, будут сложными.