Захарова: Франция возглавила западную партию войны

Действия Франции по расширению антироссийских санкций и оказании поддержки Киеву говорят о том, что у Парижа нет цели урегулировать украинский кризис. Об этом

заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Последние месяцы французы фактически возглавили западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», - пояснила Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что принятые ЕС санкции никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, а являются элементом торговой войны и попыткой компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере.

«Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь», - заметила Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в составе делегации европейских политиков посетил Киев, пригрозив России «ограничениями за неприятие условий Украины по перемирию».

При этом французский лидер заявлял о российской угрозе для Европы и на фоне переговоров Москвы и Вашингтона и призывал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны». Также Париж предложил разместить европейские войска «в ключевых точках» Украины вдали от зоны боевых действий.