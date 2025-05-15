Переговоры России и Украины в Стамбуле могут перенести

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле о мирном урегулировании военного конфликта могут перенести на пятницу, 16 мая. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

— Пока не определено. Вечер или перенос на 16 мая, — передает агентство.

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что переговоры в Стамбуле — продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Он также отдельно подчеркнул, что Москва готова к обсуждению с Киевом возможных компромиссов.

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При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что Россия с утра ждет в Стамбуле делегацию от Украины, которой пока нет. Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не будет участвовать в этой встрече лично, но направит в Стамбул группу переговорщиков. Вскоре глава государства уточнил, что делегацию возглавит глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил состав делегации, в которую вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. При этом группу переговорщиков возглавил Владимир Мединский. Почему именно он занял эту роль, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.