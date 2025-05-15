Лавров назвал Зеленского «жалким человеком»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского «жалким человеком» на фоне его требований, чтобы на переговорах в Стамбуле присутствовал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров назвал интригой ситуацию вокруг переговоров в Турции, передает ТАСС. По его словам, сейчас британские власти «как поводыри ведут Зеленского по углям мировой политики», чтобы тот «не сболтнул лишнего и не похоронил окончательно репутацию тех, кто его тренирует».

«Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек, всем же понятно. Кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, позже «старшие товарищи» объяснили Зеленскому, что не стоит «так глупо себя вести» и нужны переговоры. Российский министр добавил, что за последние три-четыре дня Запад «отодвинул слово перемирие назад«.

Лавров одним словом охарактеризовал события вокруг переговоров в Турции

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Четырнадцатого мая Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Газета The Guardian сообщала, что советник по нацбезопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать Зеленскому «справочные рекомендации о том, как следует вести себя на этой все еще непредсказуемой встрече в неясном формате». По данным The Guardian, постоянный совет Пауэлла - не делать ничего, что может оттолкнуть Трампа.