Англичане, как поводыри, ведут Зеленского по джунглям мировой политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сравнивая актуальную ситуацию с переговорами в Стамбуле 2022 года.

© ТК «Звезда»

Одновременно с этим министр призвал «дать переговорам шанс».

«Никто не гарантирует, что все будет гладко без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было 3 года назад в Стамбуле», - сказал он на заседании Дипломатического клуба.

Речь идет о мирных переговорах, сорванных украинской стороной по указке Великобритании. В тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон призвал продолжать боевые действия. Причем стороны уже парафировали стамбульские договоренности.