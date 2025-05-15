В Госдуме выступили против ограничения права россиянок на аборт

Запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции.

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Такое мнение высказала депутат Госдумы, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Многие из них, не получив квалифицированных медицинских услуг по прерыванию беременности, может быть, навсегда лишатся счастья стать матерью, — подчеркнула она.

Кроме того, по словам депутата, запрет абортов повлечет за собой появление в России «черного рынка» услуг по прерыванию беременности. Останина заявила, что губернаторы, подписывающие соответствующие постановления, не вправе заниматься самоуправством и принимать такие решения без внесения изменений в базовый закон «Об охране здоровья», сообщает News.ru.

В начале февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщил, что в ближайшее будет рассмотрена тема полного запрета абортов в регионе. Уже 14 мая он сообщил, что частные медицинские учреждения в области приняли решение об отказе от проведения операций по искусственному прерыванию беременности.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отмечал, что введение полного запрета на аборты не является прерогативой губернаторов.

Однако есть и противоположные мнения. Например, психолог Людмила Подольская заявила, что женщины, пережившие сексуализированное насилие и решившие сделать после этого аборт, являются преступницами.

В свою очередь в апреле Минздрав РФ расширил перечень возможных осложнений при проведении аборта и постановило отговаривать россиянок, желающих прервать беременность. До этого министерство разработало проект приказа, уточняющего перечень медицинских показаний для проведения аборта. В документе сделали акцент на более тяжелые состояния, которые противопоказаны при продолжении развития плода.