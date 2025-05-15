Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) Индо-Тихоокеанским. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для придания четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом.

«Рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай», — отметил Лавров.

Лавров также добавил, что Запад хочет подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В конце марта сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, с которыми обсудил вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе».