Лавров обозначил позицию России на переговорах с Украиной

Позиция России на переговорах заключается в обеспечении долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры», передает ТАСС.

В рамках того же мероприятия министр отметил сложность переговоров по Украине в Стамбуле. По его словам, никто не сомневается, что российско-украинские переговоры, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, будут сложными.

Лавров подчеркнул, что никто не может гарантировать, что на предстоящих переговорах все пройдет гладко и без проблем, напротив, проблемы будут, как это было во время стамбульских переговоров в 2022 году.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.