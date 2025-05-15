Захарова рассказала об изменении позиции России на переговорах

Lenta.ru

Изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть, они обусловлены переменами в ситуации на земле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова рассказала об изменении позиции России на переговорах
© РИА Новости

Дипломат отметила, что территория Украины уменьшается каждый раз, когда ее власти срывают переговорный процесс. Она привела цитату главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле. Захарова заключила, что «эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации на переговорах в Стамбуле. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».

До этого Зеленский прибыл в Турцию на переговоры.

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