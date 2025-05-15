Захарова рассказала об изменении позиции России на переговорах

Изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть, они обусловлены переменами в ситуации на земле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что территория Украины уменьшается каждый раз, когда ее власти срывают переговорный процесс. Она привела цитату главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле. Захарова заключила, что «эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации на переговорах в Стамбуле. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».

До этого Зеленский прибыл в Турцию на переговоры.