Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню вам цитату министра иностранных дел РФ от 28 сентября 2024 года", - сказала дипломат.

Она напомнила о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.