Захарова: Украина становится меньше каждый раз, когда срывает переговоры
Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню вам цитату министра иностранных дел РФ от 28 сентября 2024 года", - сказала дипломат.
Она напомнила о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.
"Но с каждым разом, добавил Сергей Викторович Лавров, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Мне кажется, вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории", - пояснила Захарова.