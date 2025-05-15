В России отреагировали на обращенные к Путину слова Зеленского

В то время, как речь идет о вопросах глобального мира, выживания Украины и хоть в каком-нибудь виде нормальной жизни украинцев, президент Владимир Зеленский продолжает заниматься шутовством и шоуменством, заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, что бы он хотел передать российскому лидеру Владимиру Путину, ответил: «Я здесь». Его слова передали украинские источники.

«Понятно, что Зеленский — актер, ему пишут речи где-то на Западе и он, вероятно, служит на какие-то спецслужбы в прямом смысле этого слова. Это понятно, но вот это шутовство, вот это шоуменство, клоунада и лицедейство, они из него никак не выходят. И ему важна сиюминутная картинка, реакция аудитории на очередную репризу», — считает Климов.

Сенатор отметил, что подобные поступки не имеют никакого отношения к политике. Он добавил, что Зеленский так и не стал политиком, а лишь занимает политическую должность, играя роль человека, который правит страной.

Зеленский передал Путину из Турции два слова

Ранее Зеленский назвал бутафорским состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом он заявил по прибытии в Турцию в четверг, 15 мая.